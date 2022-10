Pela segunda vez, Gabigol foi o herói do Flamengo na Libertadores - Marcelo Cortes

Pela segunda vez, Gabigol foi o herói do Flamengo na LibertadoresMarcelo Cortes

Publicado 29/10/2022 19:41

O Flamengo conquistou a Libertadores da América ao vencer o Athletico-PR, neste sábado, com gol de Gabigol e o apresentador e ex-jogador, Neto aproveitou para alfinetar Tite, técnico da seleção brasileira.

"Quatro gols em três finais de Libertadores e o cara não vai pra Copa do Mundo", escreveu Neto nas redes sociais.

Quatro gols em três finais de Libertadores e o cara não vai pra Copa do Mundo. — Craque Neto 10 (@10neto) October 29, 2022

Gabigol fez os dois gols do título da Libertadores, em 2019, contra o River Plate, e também marcou na derrota para o Palmeiras, no ano passado. O jogador se igualou a Luizão como maior artilheiro brasileiro do torneio, com 29 gols.

O atacante do Flamengo participou do ciclo da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mas não esteve presente nas últimas convocações. Gabigol conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016.