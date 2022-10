Elenco do Flamengo campeão da Libertadores terá saídas e reforços para 2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Elenco do Flamengo campeão da Libertadores terá saídas e reforços para 2023

Publicado 31/10/2022 09:14

Sem poder comemorar o título da Libertadores com a torcida por causa do segundo turno da eleição para presidente da República, os jogadores do Flamengo fizeram uma festa particular na noite de domingo, na zona sul do Rio. E, em meio às celebrações, a diretoria rubro-negra já pensa em 2023 e no Mundial de Clubes. O vice-geral do clube, Rodrigo Dunshee de Abranches, avisou que haverá mudanças no elenco.



"A gente vai ter uma janela para dar uma mexida, uma reforçada. Vai sair gente, chegar gente. Tem de ter cabeça, saber planejar direito. Temos uma equipe técnica para dar suporte à diretoria em todas as contratações. Ninguém faz nada inventando", explicou.



O foco total no início da temporada será o Mundial de Clubes, como esperado. Boa parte do elenco receberá férias antes do fim do Brasileirão, para voltar das férias mais cedo e ter mais tempo de preparação para o torneio, possivelmente em março.



Nomes como Diego e Diego Alves deixarão o clube, e Rodinei ainda tem futuro indefinido. O primeiro passo é acertar a permanência de Dorival e depois avaliar o elenco. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, já falou que o clube tentará a contratação de um nome de impacto e 'nível europeu' para a disputa do Mundial de Clubes.



"Acho que a gente tem chance, dá para a gente ganhar. O time, em fevereiro, já vai estar embalado de novo. Agora é terminar esse Brasileirão, tirar férias e voltar com tudo para o Mundial", completou Dunshee.