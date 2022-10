Pelo Flamengo, Dorival Júnior conquistou a primeira Libertadores da carreira - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 31/10/2022 10:14

O grito de 'Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar' no vestiário do Flamengo após o título da Libertadores foi puxado pelo vice de futebol, Marcos Braz, e acompanhado pelos jogadores. Apesar disso, o técnico Dorival Júnior sabe que o possível adversário na final do Mundial de Clubes será um grande desafio para o Rubro-Negro.

"Tem que ter tranquilidade pra conviver com tudo isso. É natural que cada um busque um tipo de motivação, mas sabemos e conhecemos a força dos clubes europeus. Não só do Real Madrid, são basicamente seleções montadas. Temos que conviver com isso, entender e tentarmos nos preparar o máximo possível. Será um compromisso complicado que toda a equipe sul-americana tem quando enfrenta uma equipe europeia", afirmou Dorival ao chegar à festa do tricampeonato da Libertadores, no domingo à noite, na zona sul do Rio.



Antes de enfrentar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, tanto o Flamengo quanto o clube espanhol têm que passar pelas semifinais, ainda sem adversários definidos.

Em 2019, o Rubro-Negro também teve um grande desafio no torneio, ao encarar o Liverpool. O time fez grande jogo contra os ingleses e perdeu apenas na prorrogação, com um gol de Roberto Firmino.