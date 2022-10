Rodinei comemora título da Libertadores pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 31/10/2022 12:33

Rio - As boas atuações no segundo semestre, somadas aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, podem resultar na permanência de Rodinei no Flamengo. Em contato com a ESPN, o empresário do jogador, Ricardo Scheidt, afirmou que as conversas pela renovação devem acontecer nos próximos dias.

"Não tem nada definido. Combinamos de falar após a final. Foco era total na Libertadores. Na próxima semana devemos conversar sobre o futuro dele", declarou Scheidt.

Rodinei tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro e sua saída do clube no fim da temporada chegou a ser dada como certa. No entanto, o cenário mudou e o camisa 22 passou a ser uma peça importante do time.

Pela lei, Rodinei já poderia ter assinado contrato com qualquer clube, mas o lateral preferiu esperar o fim da temporada para definir seu futuro. Atlético-MG e Botafogo já manifestaram interesse no jogador.