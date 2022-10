Pelo Flamengo, Dorival Júnior conquistou a primeira Libertadores da carreira - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 31/10/2022 14:46

Depois de conquistar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores em apenas uma semana, a moral de Dorival Júnior está nos céus no Flamengo. Tanto é que já tem jornalista medindo seu lugar na história rubro-negra.

Em sua coluna no "UOL", o jornalista Milton Neves afirmou que o Mais Querido não teria vencido a Libertadores sem o treinador, ficando no mesmo patamar de Abel Ferreira e Tite.

"A verdade é que o Rubro-Negro não teria vencido a competição se não fosse por Dorival Júnior. Inclusive, agora a imprensa em geral tem obrigação de dar um tratamento muito melhor ao excelente técnico do Mengão. Ele, depois deste mágico 2022, mudou de prateleira no mercado dos técnicos. Hoje, ele está entre os tops, ao lado de Abel Ferreira e Tite", afirmou.

Milton também fez questão de lembrar de Jorge Jesus, responsável pelo lendário ano de 2019 no comando do Flamengo. No entanto, segundo o jornalista, Dorival já é mais importante na história rubro-negra do que o técnico lusitano.

"Tenho até uma opinião um pouco polêmica sobre Júnior que poucos flamenguistas vão concordar. Mas, para mim, ele já é mais importante para a história do Flamengo do que Jorge Jesus. Eles tiveram feitos muito semelhantes no comando do time da Gávea, é verdade. Só que, no desempate, Dorival leva a melhor por não ter chances de abandonar a barca flamenguista, como fez JJ. A não ser que ele receba uma proposta da seleção. Aí seria uma saída muito justa e não ingrata como a de Jesus", completou.

Com contrato até o fim do ano, Dorival Júnior e o Flamengo vão conversar já nas próximas semanas sobre uma renovação para dar continuidade ao trabalho do treinador. Antes do jogo, no último sábado (29), o presidente Rodolfo Landim afirmou que o clube quer renovar com o técnico.