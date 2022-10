Eterno camisa 10 do Flamengo, Zico aprova Gabigol com o número - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 31/10/2022 12:43 | Atualizado 31/10/2022 12:44

Mais uma vez herói de uma conquista de Libertadores, Gabigol revelou que ligaria para Zico para saber se poderia usar a camisa 10 do Flamengo. A possibilidade surge com a saída de Diego ao fim da temporada, e o Galinho deu seu aval para o futuro dono do número eternizado por ele.



"Eu não preciso dar autorização alguma ao Gabigol para usar a camisa 10. Pode usar à vontade, sem problema. Que continue fazendo os gols dele, decidindo os campeonatos e ganhando títulos, porque o que quero ver é a alegria da torcida do Flamengo", afirmou Zico em vídeo enviado à TNT Sports.



O eterno ídolo do Flamengo também explicou o porquê concorda com a camisa 10 ficar com Gabigol, e elogiou a atual geração rubro-negra.



"Pelo que vem fazendo dentro de campo desde que foi contratado, cada vez honrando o manto sagrado e se dedicando, além de toda a qualidade técnica. Gabigol entendeu bem o que é o Flamengo e tem sido peça importante. Não só ele, mas toda a geração. É muito importante esse comprometimento deles, o profissionalismo, a forma como entendem todo o esforço do clube para oferecer a melhor condição de trabalho. E isso tudo só tem dado felicidade a eles, o apoio que têm recebido da torcida e estão correspondendo em campo. Então, parabéns", disse Zico.

Após a conquista da Libertadores, ainda em Guayaquil, no Equador, Gabigol revelou que quase utilizou a camisa 10 quando chegou ao Flamengo.



"Eu já ia usar a 10, mas o Diego acabou ficando e depois continuou usando. A 10 do Flamengo você não nega, é claro que vou aceitar. Mas antes vou ligar para o Zico e ver se posso usar. Se ele liberar, com todo prazer do mundo, eu vou usar", disse o atacante que segue fazendo história no clube.