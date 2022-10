Tite - Lucas Figueiredo/CBF

TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/10/2022 17:40

Rio - Aos 37 anos, Filipe Luís pode fazer parte do grupo da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo no Catar, mas de uma forma diferente. Segundo o apresentador André Rizek, do Grupo Globo, existe a possibilidade do lateral do Flamengo ser convidado para fazer parte da comissão técnica de Tite no Mundial.

Filipe Luís conquistou sua segunda Libertadores pelo Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo "Eu acho quase impossível ele ser convocado pela estágio avançado da carreira e questões físicas, mas ele pode estar presente na comissão. Ele estuda muito, é um potencial possível treinador. Há na mesa essa ideia, não sei se o Tite vai levar adiante, mas há essa ideia", disse Rizek durante o "Seleção" desta segunda.

Filipe Luís possui boa relação com todos os integrantes da comissão técnica da seleção brasileira. Recentemente, o jogador foi convidado para uma reunião com Tite , onde passou suas impressões sobre o ciclo dele à frente do Brasil.