Tite convocará, no dia 7 de novembro, os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/10/2022 15:21

Rio - O técnico Tite tomou uma atitude curiosa para se planejar para a Copa do Mundo. De acordo com o "UOL", o treinador convidou alguns ex-jogadores da seleção brasileira para opinar sobre alguns assuntos em relação ao time. Um dos convidados foi Filipe Luís, lateral do Flamengo.

Além de Filipe, o ex-meia Kaká e Fernandinho, volante do Athletico-PR, também tiveram uma reunião com o treinador para falar sobre diversos temas envolvendo a Seleção.

"É um olhar de fora para dentro. A gente faz as perguntas e eles [jogadores] olham sob a ótica deles. "As observações e análise do atleta para a comissão técnica, que tipo de avaliação tem, o que na Copa do Mundo te pesa, o que te aflige, amedronta (...) Fale, externe (...) A gente troca informação e cresce. Quando há discernimento, ideias, sempre enriquece", disse Tite ao "UOL".

Segundo o portal, uma das colocações de Filipe Luís levaram Tite à uma reflexão. O jogador do Flamengo afirmou que sempre que entrava em campo na Copa do Mundo acabava não tendo ações naturais, pois pensava que estava sendo visto pelo mundo todo. O treinador deixou a reunião com o lateral pensando sobre maneiras de trabalhar o aspecto mental e desenvolver essa naturalidade.

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo acontecerá no dia 7 de novembro. A estreia no Mundial do Catar está marcada para o dia 24, contra a Sérvia.