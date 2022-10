Cleber Machado (E), Galvão Bueno e Luis Roberto - TV Globo/João Miguel Junior

Publicado 28/10/2022 13:24

Rio - Cléber Machado, da Rede Globo, foi criticado pela maneira que narrou o terceiro gol do Sampaio Corrêa, na vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, na última quinta-feira, em São Januário. O gol que decidiu o confronto da Série B saiu aos 54 minutos do segundo tempo.

"Cléber Machado muito alegre narrando o gol de um clube nordestino (ou seria estrangeiro?) no Rio de Janeiro. Fica assim não, 'siô'.", escreveu o time em sua conta oficial no Twitter, aonde teve respostas de internautas: "Que falta de respeito! Teria sido gol da Dinamarca contra o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo?", questionou um.

A partida entre Vasco e Sampaio Corrêa foi transmitida pela Rede Globo apenas para o Rio de Janeiro. A exceção foi aberta porque, em caso de vitória carioca, o Cruz-Maltino estaria matematicamente de volta à Série A do Campeonato Brasileiro a partir de 2023.