Cristiano Ronaldo marcou um dos três gols sobre o SheriffFoto: AFP

Publicado 28/10/2022 12:21

Cristiano Ronaldo pode ter recuperado o fôlego dentro de campo na última quinta-feira. Após se envolver em uma polêmica com o técnico Erik Ten Hag, que chegou a afastá-lo do time do Manchester United, o português marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Sheriff, da Moldávia, pela Liga Europa. Para o treinador, o jogador tinha que ter esse momento para se reerguer e buscar por mais.

"Foi excelente ver Ronaldo marcar. Ele criou jogadas, o time gerou oportunidades para ele, e ele sabe que tem essa capacidade para finalizar. Ele precisava de um gol e estou confiante de que vêm aí mais gols", disse à "BT Sport".

Em quase três meses, Cristiano Ronaldo só marcou três vezes com a camisa do Manchester United. O português ficou no banco de reservas na maioria das partidas pela Premier League, e conseguiu a titularidade na Liga Europa. Apesar de ver a frustração do jogador, Ten Hag confia em um rumo com mais chances para o craque.

Ele não desistiu. Acho que é sobre isso o que sua carreira tem sido, é por isso que ele é tão bom e, no final, ele foi recompensado. A pressão está sempre aí. Hoje, ele conseguiu sua confirmação e vai crescer a partir dela. Ele está com fome. Ele joga com desejo e quer marcar o máximo de gols possíveis. Ele precisa investir muito, e o time também para colocá-lo nas posições corretas", falou o técnico em coletiva.