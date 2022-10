Calegari busca se solidificar na vaga da lateral esquerda do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 28/10/2022 11:25

Escalado na lateral esquerda, Calegari conseguiu contra o Corinthians sua primeira assistência na nova posição. O jovem, de 20 anos, está sendo testado por Fernando Diniz, no setor em três partidas seguidas. Após um período sem ter nenhuma oportunidade no Fluminense, o jovem destacou a importância do resultado obtido em São Paulo.

"A sensação de participar de um gol é sem igual. Individualmente, com certeza é o momento mais prazeroso que o jogador pode ter dentro do jogo. Ainda mais que, naquele momento, serviu para nos colocar com dois gols de vantagem sobre o adversário e, consequentemente, ficarmos mais próximos da vitória. Foi uma noite incrível", comemorou em entrevista ao "GE".

Na base, Calegari atuava como volante e nos profissionais passou a jogar na lateral direita, sendo titular do Fluminense no Brasileiro de 2020 e também no Carioca de 2022. Atuar na esquerda é novidade para o jogador. A função tem sido uma pedra no sapato do Fluminense no ano. Calegari é o sexto jogador a ser testado por Diniz na função. Antes dele, vieram Cristiano, Pineida, Marlon (que já deixou o clube), Yago Felipe e Caio Paulista.

Antes de ter a oportunidade de começar jogando contra o Avaí, Calegari foi voltando aos poucos ao Fluminense. Ele entrou no segundo tempo nos jogos contra o Atlético-MG, Atlético-GO e América-MG. Antes disso, o jovem ficou quase cinco meses sem atuar. O período longo dos gramados foi bastante complicado para o atleta revelado em Xerém.

"Foi um processo bem árduo, mas sempre busquei manter a cabeça no lugar, não joguei a toalha e procurei aproveitar os treinos diários e as conversas com o professor Diniz para melhorar aquilo que precisava. E ir recuperando a confiança para estar pronto quando a oportunidade surgisse", disse e completou:

"Está sendo uma experiência bem diferente das que já vivi dentro do futebol. Sinto que com a sequência de jogos ali na esquerda já estou me adaptando, principalmente no posicionamento do corpo e no uso frequente da perna esquerda. Creio que acrescentará bastante para minha carreira", pontuou.