Fernando Diniz - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 28/10/2022 09:00 | Atualizado 28/10/2022 09:36

Rio - Considerado por muitos analistas como o melhor futebol do Brasil na temporada, o Fluminense enfrentou logo após a eliminação da Copa do Brasil um período de instabilidade no Brasileiro. O clube carioca chegou a sofrer três derrotas seguidas e o sinal amarelo foi estabelecido. Porém, nas últimas partidas, a equipe de Fernando Diniz conseguiu resultados importantes, longe do Rio de Janeiro, que a fizeram retomar a confiança.

Durante boa parte da temporada, o Fluminense foi considerado um visitante indigesto. Porém, no segundo turno do Brasileiro, o retrospecto longe do Rio despencou. O clube carioca acumulou uma sequência negativa, tendo empatado com o Santos, e perdido para Internacional, Atlético-MG e Atlético-GO.

O retrospecto dentro de casa, no entanto, era positivo e ajudou o Fluminense a se manter nas primeiras posições. Porém, o clube carioca enfrentou uma sequência negativa de três jogos, sendo derrotado pelo Galo, pelo Atlético-GO e posteriormente perdendo para o América-MG, dentro do Maracanã.

Com isso, para conseguir se classificar para a fase de grupos da Libertadores, o Fluminense passou a precisar de resultados melhores fora de casa. O Tricolor encerrou o jejum de vitórias longe do Rio contra o Avaí e depois voltou a vencer o Corinthians. Faltando quatro jogos para o fim do Brasileiro, o clube carioca ainda terá mais dois desafios fora de casa (Ceará e Bragantino), porém, a motivação e a confiança para atuar distante dos seus domínios foi recuperada.