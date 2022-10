Cano marcou mais os gols da vitória do Fluminense - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 28/10/2022 11:11

Com os dois gols marcados na vitória sobre o Corinthians, na última quarta-feira (26), pela 34ª rodada do Brasileirão, Germán Cano se aproximou de quebrar três recordes pelo Fluminense. O centroavante chegou a 20 gols na competição, além de 38 na temporada, e está perto de quebrar as marcas de Magno Alves, Fred e Washington.

O maior feito em questão é a marca de Magno Alves. Entre 1998 e 2002, o ex-jogador fez história com a camisa tricolor. No seu último ano de clube, o Magnata balançou a rede 39 vezes, sendo este o recorde de gols de um jogador em uma única temporada pelo Fluminense. Com 38 gols em 2022, Cano precisa de mais dois para superá-lo.

Já no Brasileirão, Cano pode superar duas marcas expressivas que pertencem à Washington e Fred. Em 2008, o Coração Valente foi o artilheiro da competição com 21 gols e, até hoje, é o maior artilheiro a levar o prêmio pelo clube. Já em 2011, Fred fez 22 gols e se tornou o maior goleador tricolor em uma única edição, mas não foi o artilheiro pois Borges, do Santos, fez 23.

Cano é top 10!

Os dois gols marcados na vitória sobre o Corinthians garantiram a presença de Germán Cano entre os dez maiores artilheiros do Fluminense no século. Com 38 gols, o argentino assumiu o 10º lugar e está três gols atrás do nono colocado, Rafael Sobis, que fez 41 entre 2011 e 2014. O líder é Fred, com 199.

Além disso, Cano também é um dos dez estrangeiros com mais gols na história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Somando as passagens do argentino por Fluminense e Vasco, são 34 gols na competição. Ele está em nono, empatado com Marcelo Moreno. O sérvio Petkovic, com 84, lidera a lista.