Eleições do Fluminense acontecerão no fim de novembroMailson Santana/ FFC

Publicado 28/10/2022 17:30

Rio - Os pré-candidatos à presidência do Fluminense que fazem oposição ao atual presidente, Mário Bittencourt, se reuniram na noite da última segunda-feira em Botafogo, Zona Sul do Rio. Entre os temas debatidos por Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim, esteve a implementação da SAF no Tricolor.

Segundo o portal "Netflu", os candidatos enxergam vantagens com a criação da SAF, como a chegada de recursos financeiros para alavancar o futebol do clube e transformação da gestão em mais profissional, com foco nos resultados e responsabilização dos gestores.

No entanto, ainda não se sabe qual modelo de SAF seria o ideal para o Fluminense. Os três concorrentes ao pleito defendem a contratação de uma auditoria para saber a real situação do clube em relação às dívidas e quais serão as fontes de receita do clube após a mudança. Outro tema que ainda será discutido é a porcentagem que será negociada em uma eventual venda.



As eleições do Fluminense estão marcadas para o dia 26 de outubro. Os pré-candidatos da oposição não descartam unir suas chapas em uma candidatura única para derrotar Mário Bittencourt.