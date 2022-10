Fluminense vem de boa vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, fora de casa - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 28/10/2022 17:10

A CBF divulgou a escala de arbitragem para a partida Ceará e Fluminense, na próxima segunda-feira (31), às 20h, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Raphael Claus, de São Paulo, será o responsável pela condução do duelo.

A entidade, no entanto, ainda não revelou os nomes dos demais integrantes da equipe de arbitragem.

O Fluminense é o quarto colocado, com 58 pontos. O Tricolor vem de vitória sobre o Corinthians na última rodada, por 2 a 0, na Neo Química Arena, e busca mais um triunfo fora de casa para se aproximar ainda mais da vaga direta para a Libertadores.

Já o Ceará vive situação delicada na competição, abrindo a zona de rebaixamento, com 34 pontos. A diretoria do Vozão confirmou nesta sexta-feira o desligamento do treinador Lucho González.