Calegari chegou a ficar cinco meses sem disputar uma partida - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 28/10/2022 17:18 | Atualizado 28/10/2022 17:24

Rio - Recebendo novas oportunidades com o técnico Fernando Diniz, o lateral-direito Calegari passou a ser uma das opções do treinador para a lateral esquerda do Tricolor. Em entrevista ao portal "GE", o jogador rasgou elogios a Diniz, e comentou um pouco sobre como é o tratamento do treinador no dia a dia do Tricolor.

"Na minha visão, é um treinador excepcional. Mesmo quando eu não estava jogando com ele, minha opinião sobre ser um ótimo treinador nunca mudou. Sempre procura extrair o máximo do jogador e nos passa muito conteúdo no dia a dia. A cobrança dele é forte por nos conhecer e saber o potencial da equipe que temos e o nível que ele sabe que podemos chegar dentro dos jogos. Por vezes, parece uma cobrança dura, mas é para o nosso melhor dentro de campo", destacou o jogador.

Calegari aproveitou, ainda, para falar como passou o tempo em que ficou longe dos gramados. O jogador de 20 anos chegou a ficar cinco meses sem entrar em campo.

"Foi um processo bem árduo, pois fiquei aproximadamente cinco meses sem entrar em campo. Mas sempre busquei manter a cabeça no lugar, não joguei a toalha e procurei aproveitar os treinos diários e as conversas com o professor Diniz para melhorar aquilo que precisava. E ir recuperando a confiança para estar pronto quando a oportunidade surgisse", finalizou.

Calegari deve ser relacionado para o próximo compromisso do Fluminense, contra o Ceará, na segunda-feira (31), às 20h, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.