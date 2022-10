Calegari deu assistência para Cano na vitória do Fluminense sobre o Corinthians - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Calegari deu assistência para Cano na vitória do Fluminense sobre o CorinthiansFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 28/10/2022 18:21

Rio - O Fluminense deve ter um problema para os próximos jogos. O lateral Calegari teve confirmada nesta sexta-feira (28) uma lesão muscular na coxa esquerda. O jogador se lesionou durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, na última quarta (26), em São Paulo, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Calegari já iniciou o tratamento no clube, mas deve desfalcar o Fluminense contra o Ceará, na próxima segunda-feira (31). O jogador foi titular nos últimos três jogos, atuando na lateral esquerda. Ele, que é destro, foi a sexta opção utilizada por Fernando Diniz no setor.

Com Calegari titular, o Fluminense está invito com duas vitórias e um empate em três jogos. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu dois. O lateral, agora pela esquerda, deu assistência para o segundo gol de Cano contra o Corinthians, que assegurou a vitória por 2 a 0, em São Paulo.

O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira (31), contra o Ceará, às 20h, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o quarto colocado, com 58 pontos, e pode encaminhar a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2023.