Marcos Pedro renovou o contrato até 2025 - Divulgação/Fluminense

Marcos Pedro renovou o contrato até 2025Divulgação/Fluminense

Publicado 29/10/2022 12:37

O Fluminense renovou nesta última sexta-feira (28) o contrato do lateral-esquerdo Marcos Pedro. O jogador, de 20 anos, esteve presente no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, e assinou o novo vínculo, que agora é válido até dezembro de 2025. O anterior se encerrava no fim de 2023.

"Fico feliz pela renovação e por poder representar as cores do Fluminense. Fiz uma grande temporada com meus companheiros e estou preparado para poder ajudar o Fluminense em campo na próxima temporada. Tenho certeza que poderei retribuir a confiança para que possamos buscar nossos objetivos", disse.

Em 2022, o Moleque de Xerém disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Brasileirão de Aspirantes. Ele atuou em 15 partidas, fez dois gols e deu três assistências. O jogador, que atua numa posição carente, subiu para o time principal para ficar sob a observação do técnico Fernando Diniz.

A lateral esquerda foi a posição que mais deu dor de cabeça para o Fluminense na temporada. O clube contratou Cristiano e Pineida, mas não convenceram. Marlon, Caio Paulista, Yago Felipe e Calegari foram outros nomes testados na posição ao longo do ano.

O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira (31), às 20h, contra o Ceará, no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o quarto colocado, com 58 pontos, e pode confirmar a classificação para a fase de grupos da Libertadores.