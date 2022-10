Geovani Silva, o Pequeno Príncipe da Colina, está internado desde segunda-feira, no Espírito Santo - Arquivo pessoal

Publicado 28/10/2022 11:36

Ídolo do Vasco, Geovani Silva, de 58 anos, está internado desde segunda-feira (24), em Vitória, no Espírito Santo. Campeão do Brasileirão e da Copa América de 1989, o ex-meia está no Hospital MedSênior e tem realizado baterias de exames, mas ainda não tem uma data para receber alta médica.

Na última semana, Geovani Silva alegou cansaço excessivo e não estava se sentindo bem. O ex-jogador também apresentou inchaços pelo corpo e chegou a cogitar uma alteração na tireoide. Em 2015, ele superou um câncer na coluna vertebral, mas não há nenhuma relação entre os casos.

Geovani Silva, conhecido como "Pequeno Príncipe da Colina", teve três passagens pelo Vasco: entre 1982 e 1989, entre 1991 e 1993, e em 1995. No Cruz-Maltino, jogou ao lado de Romário e Roberto Dinamite, disputou 408 jogos e marcou 49 gols.

No Vasco, Geovani Silva conquistou cinco títulos do Carioca (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993) e o título do Brasileirão de 1989. Ele também teve passagem pela seleção brasileira, onde foi campeão mundial sub-20 em 1983, medalha de prata na Olimpíada de 1988, e campeão da Copa América em 1989.