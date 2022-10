Jorginho explicou a derrota do Vasco para o Sampaio Corrêa em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 28/10/2022 02:09

É difícil explicar o que aconteceu em São Januário na noite de quinta-feira (26), mas o treinador Jorginho recebeu a missão de ao menos tentar. Único representante do Vasco a conceder entrevista coletiva após a derrota para o Sampaio Corrêa por 3 a 2, o comandante respondeu os diversos questionamentos após uma derrota que não estava nos planos de ninguém, do elenco ao torcedor.

Primeiro, Jorginho explicou a inesperada mudança na equipe, promovendo a entrada de Palácios como volante no lugar de Yuri Lara. O comandante explicou que o chileno entrou devido a uma lesão que vem afetando o brasileiro há semanas, mas ressaltou que a escolha na improvisação do meia foi sua.

"Há três semanas que o Yuri vem sofrendo algumas dores, principalmente dores no púbis. Ele vinha treinando pouco, muitas vezes poupado e essa semana não foi diferente. Inclusive ontem, por exemplo, ele não treinou para que ele pudesse ter pelo menos condição de meio tempo de jogo. Ele tem jogado realmente no sacrifício. Mas também foi uma opção nossa, já que no jogo contra o Sport como no jogo contra o Criciúma, o Palácios entrou e deu uma mobilidade maior para a equipe. A gente conseguiu empatar o jogo lá e conseguimos uma virada aqui. O Yuri já vinha sentindo há algum tempo essas dores e a gente sabia que ele vinha jogando no sacrifício com muitas dores, ele conversou com a gente, com os médicos e comigo, e a gente tomou essa decisão então de segurá-lo para que a gente pudesse iniciar com o Palácios."

O acesso matemático na 37° rodada ainda não é possível, mas caso o Ituano não vença o Londrina fora de casa, não terá chances matemáticas de garantir o acesso na última rodada justamente contra o Cruzmaltino. Jorginho reconheceu a importãncia e a dificuldade de uma possível decisão direta em Itu, mas ressaltou a confiança e a personalidade no elenco para garantir o acesso.

"Sabemos que vamos aguardar até amanhã, mas já temos que estar começando a preparar a mente e o coração para uma decisão. Claro que a gente vai estar torcendo para que as coisas aconteçam bem lá com o Londrina, mas como profissionais, a gente precisa estar muito bem preparado para isso. É muito simples quando as coisas acontecem bem, que a torcida está apoiando, que todo mundo está sendo aplaudido. A gente está junto e a gente está unido. Esse é o momento mais importante que verdadeiramente a gente precisa se unir. Uma derrota dolorosa todo mundo sente. A gente sente a dor do torcedor, a gente naturalmente sente muito, mas nós somos profissionais, temos personalidade forte, somos homens de caráter e a gente vai em busca do nosso objetivo. Se caso acontecer uma vitória do Ituano amanhã, a gente vai para trazer principalmente o acesso no campo deles. Sabemos que vai ser muito difícil, uma batalha literalmente, mas acredito muito no elenco."

Jorginho ressaltou que, mesmo após um baque tão forte em uma noite que tinha tudo para ser de festa, é necessário o elenco manter a cabeça no lugar e acreditar. Além disso, o treinador foi enfático ao assumir a responsabilidade pela derrota, mas também por cravar que o Vasco conseguirá o acesso.

"A gente fez um gol, as coisas estavam caminhando, tivemos uma grande possibilidade com o Figueiredo, poderia ter sido dois a zero e mudaria completamente o jogo. Futebol é isso. Ele tem surpresas e a gente tem que estar preparado para essas situações pelas dificuldades, pelos percalços que acontecem. Se você ficar frustrado, abatido, não adianta. Nesse momento, o mais importante é levantar a cabeça, acreditar e não desistir. As resposabilidade vem pra cima do treinador, sem problema nenhum. Já vivi muitas situações como essa como treinador e assumo a responsabilidade. Nós vamos subir".