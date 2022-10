Vasco, de Jorginho, tropeçou em casa - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 28/10/2022 09:27 | Atualizado 28/10/2022 09:48

Rio - É difícil de explicar o que aconteceu em São Januário na noite da última quinta-feira (27). O Vasco dependia apenas de si mesmo para garantir o acesso, vencendo o Sampaio Corrêa que havia vencido apenas uma vez fora de casa em toda a competição. Mas não aconteceu. O que de fato aconteceu foi uma vitória impactante, de virada, no último lance do jogo com um balde de água fria nas esperanças do Cruzmaltino em subir. Sem dúvidas, o pior cenário possível.

Nem tudo está perdido para o Cruzmaltino na Série B, muito pelo contrário, mas a luta pelo acesso ganha ares de emoção. Agora, o Gigante da Colina terá que pegar sua calculadora e torcer pelos resultados desta sexta-feira (28) para que chegue na última rodada.

O Jornal O Dia listou todos os cenários e possibilidades no caminho do Vasco, que são diversas. O Cruzmaltino ainda pode ser promovido matematicamente nesta rodada, como também pode ter um confronto direto para definir o acesso na última rodada e fora de casa. Confira:

O Vasco ainda pode subir nesta rodada?

Sim. Com a derrota, o Vasco permanece na terceira colocação com 59 pontos, mas ainda pode ser matematicamente alcançado por Ituano, Londrina e Sport - todos jogam nesta sexta-feira.

Para o Vasco garantir o acesso nesta sexta-feira, a conta é basicamente simples. Ituano e Londrina, que possuem 54 e 53 pontos respectivamente, precisam empatar na partida realizada no Estádio do Café, no Paraná. Já na Ilha do Retiro, o Sport recebe o já rebaixado Operário e também precisa empatar para garantir a subida do Vasco.

O risco chamado Ituano

A maior e mais realista ameaça ao acesso do Vasco se chama Ituano. Com 54 pontos, o clube paulista precisa vencer o Londrina fora de casa nesta sexta-feira para se manter vivo, chegando na última rodada para decidir diretamente com o Vasco em sua própria casa.

No entanto, a fase do clube paulista pode servir de esperança ao torcedor vascaíno. Afinal, o Ituano não vence fora de casa desde agosto, quando bateu o Grêmio na Arena do Grêmio por 1 a 0 no dia 26 de agosto, em partida válida pela 26° rodada. Desde então, foram dois empates e duas derrotas jogando longe de seu estádio.

Londrina e Sport ainda estão vivos

A derrota do Cruzmaltino ainda dá chances matemáticas de classificação ao Londrina e a Sport, mesmo que em cenários improváveis. Ambos conseguiriam alcançar o Vasco em pontos e número de vitórias, mas precisariam tirar uma diferença de 9 gols no saldo de gols em apenas duas partidas. O clube paranaense fez 35 gols na competição inteira, enquanto o Sport fez 33.

O Londrina irá enfrentar o Ituano em casa e o Sampaio Corrêa, que já não tem mais chances, fora de casa. Por outro lado, o Sport encara o já rebaixado Operário na Ilha do Retiro e termina o campeonato contra o Vila Nova, fora.