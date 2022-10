Pablo Marí passou por cirurgia e ficará internado no hospital por mais alguns dias - Reprodução/Twitter

Publicado 28/10/2022 12:03

Um dia após sofrer uma facada em um shopping na cidade italiana de Assego, região metropolitana de Milão, Pablo Marí postou uma mensagem nas redes sociais, em que diz estar bem e agradece pelas mensagens recebidas. O zagueiro ex-Flamengo e atualmente no Monza segue no hospital, após passar por cirurgia.



"Depois do momento difícil que vivemos, eu e minha família queremos comunicar que felizmente estamos todos bem, apesar das circunstâncias, e agradecer todas as mensagens de apoio e carinho que estamos recebendo. Além disso, queremos enviar nossas condolências e toda a nossa força aos familiares e amigos da pessoa falecida, e desejamos de coração que todos os feridos se recuperem o mais rapidamente possível", escreveu.



Pablo Marí passou por uma cirurgia nesta sexta-feira, para reparar dois músculos das costas atingidos pelas facadas sofridas na quinta. O Monza confirmou que o procedimento foi bem-sucedido e que o espanhol seguirá internado por "dois ou três dias" e ficará fora dos gramados por dois meses, quando voltará a trabalhar a parte física.



O jogador ex-Flamengo foi uma das cinco pessoas atacadas por um homem com problemas psiquiátricos, de 46 anos, no supermercado Carrefour, dentro de um shopping. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, além do espanhol.



Pablo Marí estava com a mulher, empurrando o carrinho de bebê do filho, quando sentiu uma forte dor nas costas. Ele também disse, segundo o Monza, que viu o autor dos ataques acertar uma facada no pescoço de uma das vítimas. A faca utilizada estava na prateleira do mercado.



Em nota, a rede Carrefour disse que ativou imediatamente "um serviço de apoio psicológico para todos os funcionários direta ou indiretamente envolvidos no incidente".