Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na Europa - Foto: Divulgação/Monaco

Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na EuropaFoto: Divulgação/Monaco

Publicado 28/10/2022 18:49

Destaque no futebol europeu vestindo a camisa do Monaco, da França, o lateral-esquerdo Caio Henrique entrou na mira de times da Premier League.



Segundo apurou o iG Esporte, Brighton e Everton sondaram a situação do ex-jogador do Fluminense recentemente. Anteriormente, o Nottingham Forest também havia se interessado, mas acabou fechando a contratação do também lateral-esquerdo Renan Lodi.

Na atual temporada, Caio Henrique se destaca como o defensor com mais participações em gols dentre as cinco grandes ligas europeias. Em dez partidas na atual temporada, o jogador de 25 anos soma cinco assistências e um gol marcado. Desde que chegou ao clube, em 2020, os números brasileiro se destacam ainda mais. São 21 assistências e três gols marcados com a camisa do Monaco.

Caio tem contrato até 2025 com o time da Ligue 1, mas já atraiu interesse de gigantes europeus. PSG e Barcelona buscaram informações sobre o lateral na última janela de transferências, e monitoram a situação do jogador.

A boa fase, no entanto, não resultou em convocações para a seleção brasileira. Deste modo, a possibilidade de atuar pela seleção da Espanha entrou definitivamente no radar do jogador de 25 anos, que tem nacionalidade espanhola desde 2020 e nunca foi convocado por Tite. Apesar disso, o lateral não fecha as portas para uma possível chamada para vestir a amarelinha.