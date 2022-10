Presidente do Vasco - Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 28/10/2022 18:16

Marcos Dias Divulgação Rio - O Vasco acertou nesta sexta-feira a venda do atacante Marcos Dias, de 20 anos, ao New England Revolution, clube dos Estados Unidos que ele defende por empréstimo desde o início do ano. O jovem assinará com o time da MLS até o fim de 2024. A informação é do site "GE".

Com a negociação, o New England Revolution passará a ter 40% dos direitos econômicos de Marcos Dias. O Vasco manterá 50% para vendas futuras, enquanto os outros 10% pertencem ao estafe do atleta.

Ao longo da temporada, Marcos Dias atuou pelo New England Revolution no MLS Next Pro, torneio parecido com o Brasileiro de Aspirantes. Ele foi o artilheiro da equipe, com seis gols em 19 jogos.