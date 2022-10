Vasco perdeu em casa - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 28/10/2022 15:00

Rio - A derrota do Vasco para o Sampaio Corrêa por 3 a 2 em São Januário foi marcada por vaias a Nenê e Thiago Rodrigues e também por problemas físicos de jogadores como Yuri Lara e Andrey Santos. A respeito das críticas dos torcedores aos veteranos, Jorginho chamou para ele a responsabilidade pelo tropeço em São Januário.

"A gente está junto em todos os momentos, então lamento muito uma situação como essa porque a vaia não ajuda, atrapalha. E dependendo do jogador sente ainda mais. E se tem algum culpado aqui sou eu. Eu sou o treinador da equipe, quem escala sou eu", afirmou.

O técnico também detalhou a situação dos volantes Yuri Lara e Andrey Santos. O jogador, de 28 anos, atuou por 45 minutos na partida. De acordo com Jorginho, o atleta vem sofrendo com dores na região do púbis e atuando no sacrifício.

"Há três semanas o Yuri vem sofrendo dores no púbis. Inclusive ele não treinou ontem, para que pudesse pelo menos ter condições de ter meio tempo do jogo. Ele tem jogado no sacrifício. Também foi opção nossa, já que tanto no jogo contra o Sport e o Criciúma o Palácios entrou e deu mobilidade maior para a equipe. Conseguimos empatar o jogo lá e uma virada. Então essa foi a opção. O Yuri conversou com médicos, comigo, e a gente tomou a decisão de segurá-lo. Esse foi o pensamento", disse.

Sobre Andrey Santos, que fez inclusive o segundo gol do Vasco na partida, o treinador afirmou que a situação é menos grave, mas que o jovem tem mostrado muito esforço e maturidade.

"Ele sentiu algumas dores, mas nada que fosse preocupante. Bem diferente do Yuri, que já vem sentindo as dores há algum tempo. Os médicos podem falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso. Mas é um jogador que falou: "Professor, se precisar..." A gente tem visto, e ele tem saído às vezes com muitas dores. Mas ele é guerreiro, é esse tipo de jogador mesmo", concluiu.