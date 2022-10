Andrey Santos é destaque do Vasco na Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Andrey Santos é destaque do Vasco na Série BDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 28/10/2022 18:37

A derrota para o Sampaio Correa por 3 a 2, no último lance do jogo em São Januário, não permitiu a Andrey Santos ser o herói do acesso ao marcar o gol do 2 a 2 já nos acréscimos. Ainda assim, o desempenho ruim do Vasco nos últimos jogos da Série B não apaga a importância do volante de 18 anos.

Mesmo com toda a pressão, Andrey vem se destacando e chegou a oito gols pelo Vasco, tornando-se o volante que mais balançou redes entre os 40 times das Séries A e B. Os números são do Sofascore.



Segundo o levantamento do site de estatísticas, Andrey também possui bons números em outros fundamentos, como a média de 8,6 em duelos ganhos por jogo na Série B, assim como 97 desarmes e 204 bolas recuperadas em 32 partidas.

Veja alguns números de Andrey Santos na Série B: