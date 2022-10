Carlos Palacios deve permanecer no Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Carlos Palacios deve permanecer no VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 29/10/2022 15:50

Rio - Nos últimos tempos, alguns veículos de imprensa chilenos tem especulado o retorno do meia Carlos Palacios, do Vasco da Gama, ao Colo-Colo. No entanto, isto parece estar longe de acontecer. Segundo o portal "AS", a diretoria do Cruz-Maltino não planeja liberar o jogador, por conta do alto investimento feito para a sua contratação.

O chileno, de 21 anos, foi contratado no começo de abril, por um valor de cerca de R$ 10 milhões, valor que foi pago com uma parte do dinheiro adiantado pela 777 Partners antes da venda oficial da SAF ser concretizada.

Palacios chegou a endossar rumores de que desejava retornar ao Colo-Colo, por conta dos poucos minutos que estava recebendo no Vasco. No entanto, recentemente, o meio-campista afirmou estar feliz no clube, reforçando a vontade de permanecer em São Januário. O jogador possui contrato com o Cruz-Maltino válido até o final de 2023.

Agora, Carlos Palacios e o restante do elenco do Vasco seguem se preparando pro duelo que pode sacramentar o acesso à Série A. No domingo, dia seis de novembro, o Cruz-maltino enfrentará o Ituano, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior, pela 38ª, e última, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.