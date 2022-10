Jorginho e jogadores do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 29/10/2022 14:24

Rio - A última rodada da Série B promete muita emoção. E de acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a vitória do Ituano sobre o Londrina, na última sexta-feira, pela 37ª rodada, deixou o clube paulista com mais chances de conquistar o acesso para a Série A que o Vasco.

Apesar de estar na quarta colocação, o clube carioca aparece com 49% de chances de acesso. Enquanto isso, o Ituano tem 59%. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 6, em Itu. O Vasco precisa apenas empatar para subir, enquanto os paulistas jogam por uma vitória.

Em terceiro lugar, o Bahia tem 93% de conseguir o acesso. O clube baiano pode subir até mesmo sem pontuar na última rodada contra o CRB, basta que o Vasco vença o Ituano ou aconteça um empate. Em caso de vitória dos paulistas e derrota do Tricolor de Salvador para o clube alagoano, o bicampeão brasileiro precisará manter sua vantagem no saldo de gols em relação ao Vasco. No momento, o Bahia leva a melhor por dois gols no critério de desempate.