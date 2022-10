Neto - Reprodução

Publicado 29/10/2022 11:19 | Atualizado 29/10/2022 11:32

Rio - O Vasco da Gama vive um roteiro dramático nas últimas rodadas da Série B. O Cruz-maltino enfrentará o Ituano, no dia 6 de novembro, para decidir o acesso à Série A. Após a derrota para o Sampaio Corrêa, o ex-jogador Neto comentou, em seu canal no Youtube, sobre a situação atual do clube de São Januário.

"A torcida do Vasco é brincadeira! Não merece um time desse. Com todo respeito ao Sampaio Corrêa, que jogou pra caramba no contra-ataque, arrebentou, ganhou o jogo de 3 a 2 e mereceu. Se o Vasco pensa em subir para a primeira divisão, com essa bolinha que está jogando, cai de novo", disse Neto.

O ex-jogador e apresentador do "Os Donos da Bola" criticou duramente Nenê, dizendo ser um absurdo o meio-campista vestir a camisa 10 do Cruz-maltino aos 42 anos.

"Tem que mudar todo mundo, do goleiro ao ponta-esquerda. Não dá mais para um jogador com 42 anos vestir a camisa 10 do Vasco. O Vasco é muito grande. Que dó da torcida. Que absurdo fazer isso com a torcida do Vasco", finalizou Neto.

Vasco da Gama e Ituano se enfrentam no dia seis de novembro, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior, pela 38ª, e última, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.