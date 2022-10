Aylon foi o destaque do Ituano contra o Londrina e deixou a decisão por uma vaga na Série A para a última rodada - Divulgação/Ituano

Publicado 28/10/2022 20:55

Na noite desta sexta-feira (28), o Ituano venceu o Londrina pelo placar de 2 a 0 e deixou a decisão por uma vaga no G-4 para a última rodada da Série B do Brasileirão. O Vasco precisará ir até Itu, no dia 6/11, podendo empatar para garantir sua vaga na Série A de 2023.



O cenário apontava a necessidade de dois resultados para o Gigante da Colina garantir sua vaga na elite mesmo após a derrota para o Sampaio Corrêa, por 3 a 2, em São Januário: empate entre Londrina e Ituano, além de um tropeço do Sport diante do Operário.



Tal situação ficou distante logo aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Aylon marcou o gol do Galo de Itu diante do Tubarão, no Estádio do Café. O atacante ainda teve a oportunidade de ampliar o placar no fim da primeira etapa, mas desperdiçou cobrança de pênalti.

No começo da segunda etapa, no entanto, Aylon não deixou passar uma nova chance. Aos sete minutos, Roberto fez boa jogada individual pela esquerda e rolou para o centroavante, que, já sem a presença do goleiro do Londrina, apenas tocou para o fundo da rede.



A conta para a 38ª rodada é simples: um empate garante o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ituano chega para o duelo com 57 pontos, enquanto o Cruzmaltino soma 59.