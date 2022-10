Joel Santana - Reprodução

Publicado 29/10/2022 13:14

Rio - A derrota do Vasco da Gama para o Sampaio Corrêa, na última quinta-feira (27), gerou revolta em muitos torcedores do Cruz-maltino. Até mesmo o ex-treinador Joel Santana se irritou com o desempenho da equipe, e desabafou em seu canal no Youtube.

"Eu quero expressa a minha revolta e a minha palavra para os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. A atuação que o Vasco fez foi ridícula. Os jogadores deviam estar com vergonha diante do torcedor vascaíno, da Colina sagrada. Faz uma atuação daquela é um absurdo! (Jorge) Salgado! Quando te falo Salgado, você acha que sou seu inimigo. Não sou. Eu só aviso o que vai acontecer antes. Não é possível! Esses jogadores precisam ficar concentrando a partir de hoje até o jogo contra o Ituano, se não o bicho vai pegar", disse Joel.

Visivelmente irritado, o ex-treinador aproveitou, ainda, para fazer duras críticas ao presidente Jorge Salgado.

"Ele é presidente e precisa responder porque a escolha de alguns jogadores do Vasco não existe. Não existe, Salgado! Você perdeu um jogo, para o Sampaio Corrêa, em casa, com uma classificação do jogo ridículo que o Vasco fez. Não dá nem para comentar. Estamos revoltados! Já encontrei com vários vascaínos. Presta atenção mais uma vez, Salgado. Estou falando mais uma vez, estou aqui para te ajudar, não é para criticar, mas não dá, presta atenção, hein?! Depois você vai dizer que eu não te avisei", finalizou Joel Santana.

O Vasco da Gama brigará pelo acesso no domingo, seis de novembro, contra o Ituano, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior, pela 38ª, e última, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem vencer o duelo já garante o seu retorno à elite do futebol nacional.