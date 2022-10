Ituano aposta no fator casa para surpreender o Vasco na rodada decisiva da Série B - Miguel Schincariol/Ituano

Publicado 29/10/2022 17:21

A última rodada da Série B terá o confronto direto por uma vaga de acesso ao Brasileirão entre Vasco e Ituano, em São Paulo. E o técnico da equipe de Itu, Carlos Pimentel, tirou o peso do confronto, deixando a responsabilidade para o Vasco e contando com o apoio do torcedor para conseguir superar o adversário.

"Vasco é o grande, não tenha dúvida disso. Aqui eu olho para o meu torcedor e conclamo, temos que lotar o Novelli Júnior. O hino do Ituano já fala: 'És gigante guerreiro'. Quando ele tem o apoio da sua torcida. Agora é a hora de encher o Novelli Júnior e nivelar contra um gigante", avisou.



Com 59 pontos, o Vasco precisa apenas de um empate na última rodada para conseguir retornar à Série A. Se perder, será ultrapassado pelo Ituano, com 57. Após a decepção na derrota por 3 a 2 para o Sampaio Corrêa, o elenco vascaíno terá tempo para juntar os cacos e se recuperar para a partida decisiva no domingo dia 6.