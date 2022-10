Vinicius Paiva é um dos principais destaques do Ituano na Série B - Fernando Roberto/Ituano FC

Publicado 29/10/2022 16:07

O Brasil deve parar para assistir a grande decisão entre Ituano e Vasco no dia 6 de novembro, que deve defunir uma das vagas restantes para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Mas mesmo com dias restantes para o duelo, a equipe paulista já tem um grande problema para resolver com um de seus principais jogadores.

Um dos grandes destaques da equipe paulista, o atacante Vinicius Paiva pertence ao Vasco e está emprestado ao Ituano até o fim deste ano. E o contrato do atleta com a equipe prevê que, caso a equipe queira escalar o jovem jogador contra o Cruzmaltino, terá de desembolsar uma quantia de R$ 1 milhão para acionar a cláusula. A informação é do site "ge".

Ainda não há uma definição por parte do clube paulista sobre o possível pagamento da cláusula para que Vinícius possa jogar. Paiva, de apenas 20 anos de idade, assumiu o protagonismo da equipe de Carlos Pimentel na reta final da competição, marcando um gol e três assistências.

Ituano e Vasco se enfrentam no dia 6 de novembro no Estádio Novelli Júnior em partida válida pela 38° rodada da Série B.