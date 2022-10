GB foi o destaque da vitória vascaína na semifinal do Carioca Sub-17 - Matheus Lima/Vasco

Publicado 29/10/2022 16:37

O Vasco exerceu o seu mando de campo e aplicou uma sonora goleada no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-17. Dominante, o Cruzmaltino bateu o Nova Iguaçu por 6 a 0 em casa e construiu uma grande vantagem na primeira partida.

Os gols da equipe cruzmaltina foram marcados por GB (2x), Guga Maia, André e Kauan Kevin em uma atuação dominante do time comandado pelo treinador Gustavo Almeida.

O confronto de volta será realizado na próxima quarta-feira (2), às 13h, no CT do Nova Iguaçu. Para se classificar, a equipe da Baixada Fluminense terá que marcar seis gols de diferença para levar o jogo aos pênaltis. O finalista irá enfrentar o vencedor do confronto entre Flamengo e Fluminense.