Jake Paul e Anderson Silva fizeram aposta antes de luta de Boxe(Foto: Reprodução YouTube)

Publicado 28/10/2022 20:12 | Atualizado 28/10/2022 20:15

A aguardada luta de Boxe entre Jake Paul e Anderson Silva acontece neste sábado (29), em Glendale (EUA), e a coletiva de imprensa antes do combate, na última quinta-feira (27), ficou marcada por uma “aposta” curiosa entre os dois lutadores. Em meio ao evento, o americano propôs uma espécie de acordo seguindo o resultado do confronto.



O Youtuber disse que, em caso de vitória do brasileiro, ele aceitaria enfrentar o ex-campeão peso-médio do UFC novamente, só que dessa vez em uma luta de Kickboxing. Em contrapartida, se Anderson vencer o combate, o americano criaria uma Associação de Lutadores em parceria com o “Spider”, que teria como intuito lutar pelos direitos dos atletas de MMA, principalmente os que atuam no UFC.

A proposta foi acordada após ambos responderem alguns questionamentos feitos pela imprensa. Sem provocações e com um clima leve, Jake Paul deu início ao diálogo. O americano deixou claro que quer usar a influência e popularidade de Anderson Silva para buscar melhores salários e planos de saúde para os lutadores do UFC.



“Se você vencer, vou te dar algo que você provavelmente quer. Vou lutar com você em uma luta de MMA”, iniciou Jake Paul, que logo foi interrompido por Anderson: “Você é inteligente, porque eu não luto mais MMA”, rebateu o brasileiro, que então, ouviu uma contraproposta.



“Kickboxing então, combinado. Mas se eu vencer (no sábado), eu e você vamos nos unir para criar uma Associação de lutadores unida, para ajudar os lutadores do UFC a serem mais bem pagos e terem melhores planos de saúde. Você se torna o presidente interino e nos unimos para ajudar esses lutadores, de uma vez por todas.



A proposta foi acordada após ambos responderem alguns questionamentos feitos pela imprensa. Sem provocações e com um clima leve, Jake Paul deu início ao diálogo. O americano deixou claro que quer usar a influência e popularidade de Anderson Silva para buscar melhores salários e planos de saúde para os lutadores do UFC.

"Se você vencer, vou te dar algo que você provavelmente quer. Vou lutar com você em uma luta de MMA", iniciou Jake Paul, que logo foi interrompido por Anderson: "Você é inteligente, porque eu não luto mais MMA", rebateu o brasileiro, que então, ouviu uma contraproposta.

"Kickboxing então, combinado. Mas se eu vencer (no sábado), eu e você vamos nos unir para criar uma Associação de lutadores unida, para ajudar os lutadores do UFC a serem mais bem pagos e terem melhores planos de saúde. Você se torna o presidente interino e nos unimos para ajudar esses lutadores, de uma vez por todas.

Precisamos de toda ajuda que pudermos, caras como Francis (Ngannou), Israel (Adesanya)… Georges St-Pierre já tentou fazer isso antes. Então precisamos de toda ajuda que pudermos, acho que o Anderson é um ótimo reforço", complementou Jake, e logo depois, o ex-campeão peso-médio do UFC se mostrou receptivo ao acordo.

Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos no MMA, Anderson Silva está atualmente com 47 anos de idade e vem construindo uma trajetória de respeito no Boxe. Após sair do UFC e se aposentar do MMA com um cartel de 34 vitórias e 11 derrotas, o Spider já fez três duelos na nobre arte e venceu todos, superando nomes como Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de Boxe), Tito Ortiz (ex-campeão meio-pesado do UFC) e, mais recentemente, o brasileiro Bruno Caveira.



Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos no MMA, Anderson Silva está atualmente com 47 anos de idade e vem construindo uma trajetória de respeito no Boxe. Após sair do UFC e se aposentar do MMA com um cartel de 34 vitórias e 11 derrotas, o Spider já fez três duelos na nobre arte e venceu todos, superando nomes como Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de Boxe), Tito Ortiz (ex-campeão meio-pesado do UFC) e, mais recentemente, o brasileiro Bruno Caveira.

Cerca de 22 anos mais novo em relação ao brasileiro, Jake Paul é um sucesso na internet, mas também vem sendo destaque no Boxe. Invicto na modalidade, com cinco vitórias em cinco lutas, o americano derrotou Ali Eson Gib (nocaute), o ex-jogador de Basquete da NBA Nate Robinson (nocaute), o ex-campeão do ONE Championship e ex-lutador do UFC Ben Askren (nocaute), e duas vezes contra o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley (nocaute e por pontos).