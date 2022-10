Lutador do UFC, Bruno Blindado passou por transplante capilar recentemente - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 28/10/2022 16:00 | Atualizado 28/10/2022 16:41

Peso-médio do UFC, o brasileiro Bruno Blindado começou com o pé direito na organização, somando três triunfos seguidos, mas atualmente vem de duas derrotas. Em busca de retornar ao caminho das vitórias, Bruno segue se recuperando de uma lesão, cuidando da alimentação, saúde e aparência.



Sim, a aparência também é importante. Recentemente, o lutador realizou um transplante capilar com o Dr. Carlos Filho, médico referência no Nordeste, que falou sobre como o aumento da autoestima pode influenciar positivamente Blindado.



"A autoestima mostra a percepção que uma pessoa tem de si e pode gerar sentimentos de inferioridade ou de superioridade. O desenvolvimento dessa consciência nos leva a entender que a autoconfiança precisa ser estimulada sempre. Quanto mais nos estimamos, mais temos cuidado com nosso corpo e mente, e isso nos mantém com saúde física e mental. Então podemos dizer que cuidar da aparência, sem exageros, melhora a autoestima e por consequência a saúde de cada um de nós", disse o médico, que completou sobre o transplante do lutador do UFC:



"Foi um grande desafio (trabalhar com o Blindado), mas aceitei logo de cara. Existia uma pressão muito grande devido à exposição dele, tendo em vista que o mesmo é uma figura pública, porém fiz o que treinei minha vida toda e o resultado foi fantástico, surpreendendo até a expectativa do paciente".



Ainda segundo o Dr. Carlos Filho, em 7 dias, Bruno Blindado já estava liberado para treinar, apenas com restrição de contato físico no couro cabeludo, e em 21 dias liberado para voltar ao octógono do Ultimate.

O médico Carlos Filho foi o responsável por realizar o procedimento em Bruno Blindado (Foto: Divulgação)



A respeito do aumento do número de pessoas realizando transplante capilar, entre elas lutadores e atletas - caso de Everton Ribeiro, jogador do Flamengo -, o médico explicou: "Atualmente, a exposição da imagem, principalmente nas redes sociais, trouxe uma preocupação maior com os padrões estéticos e a calvície é um dos maiores causadores de dificuldade de aceitação do indivíduo (maioria homens) gerando riscos a saúde mental. Essa preocupação com estética aumentou a busca por transplante capilar em 70%, e os atletas se incluem nesse percentual também pois desejam melhorar sua imagem", contou Carlos Fialho, antes de encerrar:



"O transplante capilar é praticamente indolor e de baixo risco. É definitivo, desde que a área doadora escolhida seja a que os folículos sejam extraídos da área da cabeça que não tem o gene da calvície. Ressaltamos que a calvície é um processo contínuo, ainda que os fios transplantados sejam definitivos, os fios que o paciente já tem na área receptora podem continuar caindo, sendo importante preservar a área doadora. Caso seja necessário, uma segunda ou até terceira sessão de transplante anos depois. É muito importante tanto o bom resultado na área receptora, quanto não prejudicar a área doadora".