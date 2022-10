Jon Jones está sem lutar desde 2020, pois vem em transição física para o peso-pesado - (Foto: Reprodução)

Jon Jones está sem lutar desde 2020, pois vem em transição física para o peso-pesado(Foto: Reprodução)

Publicado 27/10/2022 09:00

Ex-campeão meio-pesado do UFC, Jon Jones não luta pela organização desde fevereiro de 2020, mas seu retorno pode estar mais próximo do que muitos imaginam. Na última terça-feira (25), por meio das suas redes sociais, o americano surpreendeu ao anunciar que estar pronto para fazer sua estreia como peso-pesado no card do UFC 282, que será realizado no dia 10 de dezembro e será o último evento numerado da companhia em 2022.



Através da sua conta oficial no Twitter, “Bones” respondeu um fã e revelou que vem se preparando para enfrentar Stipe Miocic, ex-campeão peso-pesado do Ultimate, justamente para o dia 10 de dezembro. Por meio da postagem, Jon Jones deu a entender que Miocic está em um “impasse” com a franquia para assinar o contrato visando o confronto no UFC 282.



“Estou me preparando para lutar contra Stipe (Miocic) no dia 10 de dezembro, em Las Vegas. Não tenho certeza do que está acontecendo entre Stipe e o UFC, mas estou pronto para competir! Vou controlar o que posso e ficar em forma”, escreveu o ex-campeão meio-pesado do Ultimate.