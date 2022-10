Charles do Bronx já mira recuperação e quer fazer duelo no card do UFC Rio, em janeiro - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx já mira recuperação e quer fazer duelo no card do UFC Rio, em janeiro(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 25/10/2022 09:00

Em ação na luta principal do UFC 280, no último sábado (22), Charles do Bronx acabou sendo derrotado por Islam Makhachev por finalização no segundo round em disputa de cinturão na categoria peso-leve. Apesar da frustração pelo resultado negativo, o brasileiro, pelo menos no que depender dele, não vai demorar para retornar ao octógono visando uma oportunidade de lutar mais uma vez pelo título em breve.



Motivado a dar a volta por cima, o paulista fez um pedido especial ao Ultimate. Em entrevista aos jornalistas após o UFC 280, Charles do Bronx pediu para Dana White e os demais dirigentes da franquia uma vaga para entrar em ação no card do UFC 283, evento que será realizado no dia 21 de janeiro, no Rio de Janeiro, e vai marcar o retorno da companhia ao Brasil após quase três anos. Na opinião do faixa-preta de Jiu-Jitsu, lutar em seu país natal, sob olhares da família, amigos e fãs é a oportunidade que ele precisa para voltar a vencer.



“Sem sombra de dúvida, se o UFC quiser me colocar para lutar no Rio, estou pronto. Não tenho corte, não tenho nada. Estou pronto para lutar hoje, agora, amanhã. Nasci para isso, nasci para lutar. Foi como falei no octógono, fui um dos campeões que mais lutou em pouco tempo. Uma luta atrás da outra, lutando na casa dos adversários. Se eu tivesse a oportunidade de lutar no Rio, seria muito bom para mim.



Poder lutar diante da minha família, do meu público. Não importa contra quem. Vou buscar esse cinturão de volta. Com certeza, ter a oportunidade de lutar no Rio seria muito bom. Fiz muito pelo UFC, o UFC sabe disso, assim como o UFC fez bastante por mim”, disse o brasileiro.