XForce BJJ em Macaé promete lutas de alto nível do kids ao master - (Foto: Divulgação)

Publicado 24/10/2022 13:20 | Atualizado 24/10/2022 13:39

Após ser transferida de Búzios para Macaé (RJ), falta pouco para a realização da segunda edição do XForce BJJ, marcada para o dia 6 de novembro, a partir das 8h, no Ginásio do Juquinha. Com premiação em dinheiro e cinturão para os campeões do absoluto, além de transmissão ao vivo no YouTube, o XForce BJJ 2 deve reunir grandes nomes do Jiu-Jitsu local e, inclusive, algumas lutas casadas.



Responsável pelo evento, Henrique Xavier projetou mais uma edição de sucesso e cerca de 200 lutas: “Conforme o campeonato se aproxima, nossa equipe já fica com o coração ansioso para o dia da montagem. Todos os detalhes foram ajustados, tudo está correndo conforme o planejado e agora é só esperar mais um show”, disse Henrique, que continuou:



“Para esse evento decidimos aumentar um pouco mais o nível de excelência e qualidade. No último foram 92 lutas, e dessa vez estamos aguardando mais de 200 lutas. Alguns professores e mestres bem conhecidos irão prestigiar e participar do XForce BJJ, e só isso já nos deixa bem animados”.

Em paralelo às disputas tradicionais, o evento também vai contar o Festival de Jiu-Jitsu kids, para crianças de até 7 anos de idade. Henrique também pontuou outros destaques do XForce BJJ 2 e projetou a reta final da temporada.



“Vamos disponibilizar uma lanchonete para o público, área reservada para parceiros, mas nosso maior orgulho é abrir portas para o Jiu-Jitsu inclusivo da nossa cidade. Isso irá acontecer através da APAE, que vai fazer uma apresentação com crianças especiais”, afirmou o organizador, antes de encerrar:



“O ano está acabando, mas o trabalho não para. Estamos com mais um evento engatilhado para acontecer este ano e 2023 promete. A expectativas são as melhores possíveis, estamos correndo atrás de patrocinadores para levar o XForce BJJ para outras cidades, e quem sabe a gente chega na capital do Rio de Janeiro? Vamos trabalhar para isso”, finalizou.