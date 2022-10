Charles do Bronx bateu o peso e confirmou disputa de cinturão contra Islam Makhachev no UFC 280 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 21/10/2022 14:00 | Atualizado 21/10/2022 14:20

Rápido e, dessa vez, sem drama. Charles do Bronx e Islam Makhachev foram os primeiros a participarem da pesagem oficial do UFC 280, na madrugada desta sexta-feira (21), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os dois lutadores, que vão fazer o main event da edição, confirmaram seus pesos para a disputa que colocará em jogo o cinturão peso-leve do Ultimate.

Muito animado, Charles foi o primeiro a aparecer na balança e cravou 70,1kg, 200 gramas abaixo do limite da divisão dos leves, e tendo seu nome gritado por seus companheiros de equipe, vibrou bastante ao perceber que o primeiro desafio estava superado. Seu adversário, Makhachev, apareceu na balança logo na sequência e bateu exatamente o mesmo peso do brasileiro. Com isso, a disputa de cinturão peso-leve está oficializada para acontecer neste sábado (22).

Confirmado para ser o reserva da disputa de título dos leves entre Charles do Bronx e Islam Makhachev, o campeão peso-pena do UFC, Alexander Volkanovski, também cumpriu o protocolo e se pesou com os atletas que vão lutar no UFC 280, marcando 70,3kg, dentro do limite estabelecido para disputas de cinturão no peso-leve.

Vale ressaltar que Charles do Bronx bateu o peso da categoria peso-leve ainda na noite da última quinta-feira (20), de acordo com seu treinador, Diego Lima, em momento que foi muito celebrado por Charles e seus companheiros de equipe da Chute Boxe/Diego Lima.

Outra disputa de título confirmada e brasileiro tem luta cancelada

A pesagem oficial para o UFC 280 seguiu adiante e a outra luta que terá cinturão em disputa foi confirmada. Atual campeão peso-galo do Ultimate, Aljamain Sterling e seu desafiante, o ex-campeão TJ Dillashaw, bateram 61,2kg, cada, e oficializaram o confronto valendo o título da divisão.

Por outro lado, o combate entre o brasileiro Lucas Almeida e seu oponente, Zubaira Tukhugov, precisou ser cancelado nesta sexta-feira pelo fato do lutador russo apresentar problemas no processo de corte de peso. Os outros dois brasileiros presentes no card – além de Charles do Bronx -, Karol Rosa (61,2kg) e Caio Borralho (84,4kg), passaram com tranquilidade pela balança e tiveram os seus confrontos confirmados diante de Lina Lansberg (61,2kg) e Makhmud Muradov (84,1kg).

CARD COMPLETO:

UFC 280

Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

Sábado, 22 de outubro de 2022

Card principal (15h, horário de Brasília)

*Peso-leve (até 70,3kg): Charles do Bronx (70,1kg) x Islam Makhachev (70,1kg)

*Peso-galo (até 61,2kg): Aljamain Sterling (61,2kg) x TJ Dillashaw (61,2kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Petr Yan (61,7kg) x Sean O’Malley (61,5kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Beneil Dariush (70,7kg) x Mateusz Gamrot (70,7kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Katlyn Chookagian (57,8kg)** x Manon Fiorot (56,9kg)

Card preliminar (11h30, horário de Brasília)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Belal Muhammad (77,1kg) x Sean Brady (77,5kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Makhmud Muradov (84,1kg) x Caio Borralho (84,4kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Volkan Oezdemir (93,4kg) x Nikita Krylov (93,4kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Abubakar Nurmagomedov (77,3kg) x Gadzhi Omargadzhiev (77,5kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Armen Petrosyan (84,3kg) x AJ Dobson (83,9kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Muhammad Mokaev (57,1kg) x Malcolm Gordon (571,kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Karol Rosa (61,2kg) x Lina Lansberg (61,2kg)

* Lutadores sem direito à tolerância de uma libra (0,454kg), por disputarem os cinturões de suas categorias. Todos os demais atletas do card tiveram direito ao benefício.

** Katlyn Chookagian extrapolou o limite em 200g. Sua luta com Manon Fiorot segue no peso-casado e Chookagian foi multada em 20% de sua bolsa.