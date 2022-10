Dana White, presidente do UFC, recebeu permissão para lançar torneio de tapas na cara - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 21/10/2022 09:00

Presidente do UFC, Dana White está disposto a investir em uma nova empreitada: o campeonato de tapas na cara. Na última terça-feira (18), a Comissão Atlética de Nevada, em Las Vegas, nos Estados Unidos, aprovou o pedido feito pelo mandatário e, diante disso, a modalidade passará a ser supervisionada pelo órgão.

A Comissão Atlética de Nevada (NSAC), durante reunião mensal realizada neste mês de outubro, votou a favor de fiscalizar e regulamentar a “Dana White’s Power Slap League”. Hunter Campbell, que é chefe de negócios do UFC e faz parte do grupo de promoções da companhia norte-americana, elaborou uma apresentação que serviu para convencer a Comissão a tornar a modalidade apta.

Em entrevista à ESPN americana, Campbell afirmou que os profissionais envolvidos na Power Slap League trabalharam em conjunto com oficiais da NSAC ao longo do último ano para testar a luta de tapa na cara e, ao mesmo tempo, formalizar um conjunto de regras que vão ser baseadas no MMA. Além disso, a liga contará com requisitos médicos, classes de peso e lutas casadas.

“Depois de testar, ficou claro para nós que existe muito potencial aqui como esporte, não muito diferente dos anos iniciais do UFC. Fez todo o sentido do mundo seguir em frente na regulação antes de começar com o esporte, por todas as razões óbvias. A primeira sendo a saúde e segurança dos lutadores”, afirmou Hunter Campbell.

Vale ressaltar que, apesar de existir há anos, a modalidade de tapa na cara nunca foi regularizada. Por conta disso, Campbell esclareceu que a regulamentação serve justamente para evitar o que ocorre em torneios do esporte, onde normalmente se vê atletas se enfrentando sem equipamentos de proteção e, geralmente, com uma grande diferença de peso. Outro detalhe é que os rounds vão ser decididos pelo sistema de 10 pontos, assim como acontece no MMA e no Boxe.