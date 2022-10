Charles do Bronx e Islam Makhachev fizeram encarada tensa antes do UFC 280 - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 20/10/2022 21:05 | Atualizado 20/10/2022 21:12

A luta mais aguardada do Ultimate em 2022 vai acontecer neste próximo sábado (22), pelo UFC 280, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Charles do Bronx e Islam Makhachev fizeram a primeira encarada nesta quinta-feira (20). Apesar do clima de respeito, o olho no olho foi o que marcou esse primeiro grande encontro dos dois que vão em busca do título vago da categoria dos leves.



O cinturão pertencia ao brasileiro, que acabou perdendo a posse do título após problema com a balança antes da luta contra Justin Gaethje, em maio deste ano. O próprio UFC, vale ressaltar, reconheceu que a balança tinha sido descalibrada.

Confira abaixo como foi a encarada: