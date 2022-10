Mayra Cantuária e Fernanda Barbosa vão disputar cinturão em nova edição do SFT Outubro Rosa - (Foto: Divulgação)

Publicado 21/10/2022

Marcada para o dia 29 de outubro, a quinta edição do "SFT Outubro Rosa: Rainhas do Combate" promete ser uma das maiores da história da organização. Ao todo serão três disputas de cinturão e um total de 15 combates femininos, reunindo as modalidades MMA, Xtreme e Jiu-Jitsu. A campanha Outubro Rosa, vale citar, tem como objetivo alertar as mulheres – e a sociedade de maneira geral – sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, recentemente, câncer de colo do útero.

Na luta principal do SFT Outubro Rosa 5, Mayra Cantuária, campeã peso-mosca de MMA, irá defender seu título contra a desafiante Fernanda Barbosa. Os outros dois cinturões em jogo vão ser na modalidade Xtreme, com Gabriella Ribeiro x Giovanna Biondo no peso-galo e Nagila Goku x Lany Silva no peso-palha.

Para "esquentar" o aguardado evento, a TATAME entrevistou Mayra Cantuária e Fernanda Barbosa, estrelas da luta principal. Essa será a segunda vez que elas ficam frente a frente, e em 2019, Mayra levou a melhor por decisão unânime dos jurados.

Mayra mostra confiança para revanche

Aos 33 anos e atual campeã peso-mosca, Mayra Cantuária (9v-4d-1e) ainda não sabe o que é perder no SFT. São três vitórias em três lutas, a mais recente delas contra Paty Borges, em julho do ano passado. Depois de uma empreitada no LFA, ela retorna para defender seu título.

"Estou me preparando bem, concentrada e com disciplina. Apesar de eu já ter lutado com a Fernanda e vencido, minha ideia é sempre enfrentar alguém melhor do que eu. Desde que lutamos a última vez eu mudei um pouco e ela também, mas como falei eu treino para enfrentar as melhores, então ela será só mais um passo nessa caminhada", disse a campeã, que completou sobre o seu camp:

"Fiquei inativa (cerca de um ano) por causa de uma sequência de lesões, mas mesmo assim nunca deixei de treinar, estudar. Treino em quatro academias e tenho uma variedade enorme de sparring, todos os mestres se juntam para somar comigo, então isso é um diferencial. Magal Kan, Fefel Filho, Jenifer Demolição e ZR Team Anápolis: todas unidas para que eu possa entregar o meu melhor e manter o cinturão".

Por fim, Mayra elogiou a organização do evento presidido por David Hudson, que mais uma vez dá espaço à campanha com o SFT Outubro Rosa: "Luta feminina é muito mais emocionante do que masculina, então acredito que essa será uma das melhores edições do evento. Além disso, é muito importante esse trabalho de prevenção e combate ao câncer de mama, compartilhar informações e conscientizar sobre o assunto", exaltou a lutadora.

Fernanda destaca evolução desde 2019

Um ano mais nova, aos 32, Fernanda Barbosa (7v-5d) chega para a revanche embalada após um grande triunfo sobre Núbia Nascimento no SFT 34, em abril. Ciente das qualidades de Mayra, a lutadora da Cianfa Fighters Team projetou o combate e destacou sua evolução desde o primeiro encontro, em 2019.

"Minha expectativa está ótima, to treinando duro. Muita coisa mudou desde a nossa primeira luta. Eu amadureci e meu jogo evoluiu de lá pra cá. Após a minha última luta, continuamos trabalhando forte nos treinos sempre em busca da melhor versão. Podem esperar um duelo incrível", afirmou Fernanda, que ainda completou:

"Os preparativos estão a milhão e eu muito empolgada para essa disputa de cinturão. Ainda mais sendo em um card do SFT Outubro Rosa, que é uma ação extremamente importante", encerrou.

O "SFT Outubro Rosa: Rainhas do Combate", vale citar, terá transmissão do card preliminar no YouTube SFTCOMBAT e do card principal na BandTV para todo o Brasil.