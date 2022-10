Charles do Bronx é o principal nome brasileiro do UFC na atualidade - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 21/10/2022 14:45 | Atualizado 21/10/2022 14:51

A luta de Charles do Bronx neste sábado (22) já entrou para a história antes mesmo de acontecer. A disputa pelo cinturão peso-leve contra Islam Makhachev no card principal do UFC 280, em Abu Dhabi, não sai da cabeça dos fãs do MMA. Pensando nisso, o Ultimate disponibilizou, em seus canais oficiais do YouTube e do Facebook, vídeos da incrível sequência de 11 vitórias que levaram o brasileiro ao estrelato da categoria dos leves do Ultimate.



A maratona inédita relembra parte da trajetória de Charles do Bronx, nascido há 31 anos numa favela de Guarujá, no litoral paulista, que levou 11 anos para chegar ao topo. Ninguém ficou tanto tempo brigando para ser campeão do UFC. O filé mignon dos vídeos fica por conta dos triunfos mais recentes do lutador brasileiro, sobre Justin Gaethje e Dustin Poirier.

Confira abaixo: