Islam Makhachev venceu Charles do Bronx e é o novo campeão peso-leve do UFC(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 23/10/2022 08:00

Realizado neste sábado (22), em Abu Dhabi (EAU), o UFC 280 terminou de forma triste para os fãs brasileiros. Na luta principal, Islam Makhachev cumpriu o prometido, finalizou Charles do Bronx no segundo round e se tornou o novo campeão peso-leve do Ultimate. No co-main event, Aljamain Sterling derrotou TJ Dillashaw por nocaute técnico e manteve o cinturão peso-galo.



Ainda representando o Brasil, Caio Borralho e Karol Rosa conseguiram bons resultados, vencendo Makhmud Muradov e Lina Lansberg, respectivamente, por decisão dos árbitros.



Makhachev finaliza Charles e fatura cinturão



Como era de se esperar, a luta principal do UFC 280 não começou de forma fácil para Charles do Bronx. Com duas quedas precisas, Islam Makhachev manteve o brasileiro no chão e trabalhou bem o ground and pound no primeiro round. Já no segundo assalto, um cruzado de direita do russo balançou Charles, que foi ao solo e virou presa fácil. Sentindo o momento, Makhachev finalizou Charles no katagatame, conquistou o título peso-leve e desafiou Alexander Volkanovski, campeão dos penas.



O brasileiro, por sua vez, voltou a perder depois de 11 triunfos consecutivos e pediu pela revanche: “Eu sempre estive aqui por vocês, por favor, me deem a revanche, não importante onde seja”, afirmou Do Bronx no octógono.



Sterling atropela Dillashaw e mantém título



O co-main event do UFC 280 foi um passeio do campeão peso-galo Aljamain Sterling sobre TJ Dillashaw. Colocando pressão desde o primeiro minuto, Sterling aproveitou uma lesão no ombro de TJ – que saiu do lugar -, não deu espaço, e no segundo round, anotou o nocaute técnico.



Em entrevista depois da luta, Sterling, que chegou à sua oitava vitória seguida, desafiou o ex-campeão duplo Henry Cejudo.



O’Malley anota vitória polêmica sobre Yan



Bastante aguardo após muitas trocas de farpas, o duelo peso-galo entre Petr Yan e Sean O’Malley correu como o previsto, com o americano tentando manter a luta em pé para se aproveitar da sua maior envergadura, e o russo encurtando a distância em busca das quedas.



No primeiro round, Petr Yan levou a melhor, inclusive aplicando uma plástica queda no russo. O segundo assalto teve um knockdown para cada lado e bons momentos dos dois lutadores, enquanto no terceiro round, O’Malley abriu um sangramento no adversário, mas viu Petr dominar as ações. No fim, em resultado contestado por parte dos fãs e da mídia, Sean O’Malley venceu por decisão dividida dos árbitros.



Caio Borralho supera Muradov em guerra



Segundo brasileiro a entrar em ação no UFC 280, o peso-médio Caio Borralho começou ligado a luta contra Makhmud Muradov, trocou alguns golpes no centro do octógono, e quando viu uma brecha, levou o adversário para o chão. Na reta final do primeiro assalto, entretanto, o brasileiro perdeu a posição e sofreu com o ground and pound de Muradov.



O segundo round contou com uma tentativa de queda de Muradov que quase terminou em finalização do brasileiro com uma guilhotina. Mas o lutador do Tajiquistão conseguiu se desvencilhar, raspou Caio e novamente colocou pressão por cima.



No terceiro assalto, nova queda precipitada de Muradov, que deixou o pescoço exposto e viu o brasileiro conseguir a raspagem a partir de um ataque na guilhotina. Com um jogo muito ajustado, Caio Borralho fez valer sua faixa-preta de Jiu-Jitsu, manteve Muradov no chão e venceu por decisão unânime dos jurados para seguir invicto no UFC.



Karol Rosa toma susto, mas vence sueca



No duelo que abriu o UFC 280, Karol Rosa tomou a iniciativa contra Lina Lansberg, mas quem começou melhor foi a sueca. Na metade do primeiro round, porém, a brasileira anotou uma bonita queda e, por cima, trabalhou o ground and pound.



No início do segundo assalto, nova queda de Karol, que vinha melhor até conectar uma joelhada ilegal e ter um ponto deduzido pelo árbitro central. Precisando correr atrás do prejuízo, a brasileira foi pra cima no terceiro e último round, colocou pressão, e por decisão majoritária, levou a melhor sobre Lansberg.



Grande vitória da lutadora da PRVT, que com o resultado, se recupera do revés para Sara McMann, em março, e deve subir posições importantes no ranking peso-galo feminino.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 280

Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

Sábado, 22 de outubro de 2022



Card principal

Islam Makhachev finalizou Charles do Bronx com um katagatame no 2R

Aljamain Sterling derrotou TJ Dillashaw por nocaute técnico no 2R

Sean O’Malley derrotou Petr Yan por decisão dividida dos jurados

Beneil Dariush derrotou Mateusz Gamrot por decisão unânime dos jurados

Manon Fiorot derrotou Katlyn Chookagian por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Belal Muhammad derrotou Sean Brady por nocaute técnico no 2R

Caio Borralho derrotou Makhmud Muradov por decisão unânime dos jurados

Nikita Krylov derrotou Volkan Oezdemir por decisão unânime dos jurados

Abubakar Nurmagomedov derrotou Gadzhi Omargadzhiev por decisão unânime dos jurados

Armen Petrosyan derrotou AJ Dobson por decisão unânime dos jurados

Muhammad Mokaev finalizou Malcolm Gordon com uma chave de braço no 3R

Karol Rosa derrotou Lina Lansberg por decisão majoritária dos jurados