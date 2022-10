Presidente do UFC, Dana White compartilhou mudanças de hábito, mas foi criticado por desafeto - (Foto: Reprodução)

Presidente do UFC, Dana White compartilhou mudanças de hábito, mas foi criticado por desafeto(Foto: Reprodução)

Publicado 24/10/2022 14:15 | Atualizado 24/10/2022 14:25

Recentemente, o presidente do UFC, Dana White, postou um vídeo em seu Instagram contando como mudou seus hábitos após receber o diagnóstico de um médico de que teria pouco mais de 10 anos de vida.

Aos 53 anos, e há 20 como mandatário do UFC, Dana contou que estava perto de se tornar diabético antes de conhecer o biologista humano Gary Brecka e se submeter a um tratamento.

"Esse cara (Brecka) mudou a minha vida em 10 semanas. Eu não ronco mais e durmo de sete a oito horas por noite. Perdi cerca de 13kg", escreveu Dana em sua conta no Instagram.

Após publicar o vídeo, o presidente do UFC foi criticado por Brendan Schaub, ex-lutador do UFC entre 2009 e 2014 e desafeto confesso de Dana White.

"Ele (Dana) parece ótimo. Isso se chama esteroides, certo, rapaziada?", provocou Schaub durante sua participação no podcast The Schaub Show, do canal do Youtube Thiccc Boy.

Schaub e Dana são desafetos de longa data. Recentemente, o ex-lutador disse que toda a confusão gerada por Khamzat Chimaev no UFC 279 – desde a briga nos bastidores da coletiva de imprensa até a falha na balança que resultou no remanejamento de boa parte do card principal – foi proposital, como forma de a organização promover o evento. Dana, por sua vez, rebateu questionando a inteligência de Schaub.