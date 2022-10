Charles do Bronx pediu desculpa e prometeu voltar mais forte - (Foto: Divulgação/UFC)

Através das redes sociais, Charles do Bronx se pronunciou sobre a derrota para Islam Makhachev no último sábado (22), em Abu Dhabi, pela luta principal do UFC 280. O brasileiro foi finalizado no segundo round com um katagatame e viu o russo se tornar o novo campeão peso-leve do UFC.



Em um vídeo de 2 minutos (veja abaixo), Charles do Bronx pediu desculpa aos fãs, agradeceu o carinho e prometeu reconquistar o cinturão até 70kg.



“Fala, galera que torce e vibra por mim. Acho que eu deveria dar um recado para vocês. Primeiramente queria pedir desculpa. Creio que eu fiz tudo certo, dos treinos ao camp, mas não me encontrei na hora da luta. Makhachev foi melhor do que eu. (…) Vou voltar para casa, me dedicar, treinar e reconquistar esse cinturão”, disse o brasileiro em um trecho da publicação, que ainda continuou:



“Desculpa mais uma vez. Sei que o Brasil inteiro estava vendo a luta, acreditava em mim, na vitória, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Obrigado pelo carinho de todos, de coração”, completou o ex-campeão dos leves.



Com o revés diante de Makhachev, Charles do Bronx voltou a perder após somar 11 triunfos consecutivos. O brasileiro ainda é o recordista de mais vitórias pela via rápida (19), vitórias por finalização (16) e bônus pós-luta (18) do UFC.



