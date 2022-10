Anderson Silva vai enfrentar Jake Paul em luta de Boxe no próximo sábado - (Foto: Reprodução)

Anderson Silva vai enfrentar Jake Paul em luta de Boxe no próximo sábado(Foto: Reprodução)

Publicado 26/10/2022 18:30 | Atualizado 26/10/2022 18:42

Prestes a enfrentar Jake Paul em uma aguardada luta de Boxe, Anderson Silva encerrou sua preparação para o confronto, que acontece no próximo sábado (29), nos Estados Unidos, e faltando poucos dias para o combate, o ex-campeão peso-médio do UFC revelou uma história curiosa que ocorreu nos bastidores para o embate diante do Youtuber e boxeador.



Em entrevista recente ao site “MMA Weekly”, Anderson Silva afirmou que se preparou para o duelo contra Jake Paul com atletas de alto nível. Para comprovar seu discurso, o brasileiro disse que chegou até mesmo a ser nocauteado duas vezes em sua última sessão de sparring.



“Estou treinando duro para vencer, estou treinando com bons boxeadores, de alto nível, e cinco caras vieram me ajudar. E no último sparring com meu parceiro de luta, ele me nocauteou duas vezes, e quando terminou meu treinamento, eu perguntei ao meu treinador: ‘Deixe-me dizer uma coisa, por que os caras me nocautearam duas vezes?’ E o treinador disse: ‘Você precisa se preparar para a guerra, e você se prepara para a guerra”, contou Anderson Silva.



Por outro lado, em entrevista ao site MMA Fighting, o treinador Luiz Dórea, treinador de Anderson, deixou que os dois nocautes citados pelo seu atleta não aconteceram e reiterou que o ex-campeão peso-médio vai chegar 100% para o duelo diante de Jake Paul, atleta que está invicto no Boxe profissional.



“O que posso dizer é que isso não aconteceu. Graças a Deus seguimos todos os passos no treinamento e o Anderson fez excelentes sessões de sparrings. Ele está 100% para a luta”, afirmou Luiz Dórea.

Jake Paul e Anderson Silva prometem um bom combate para os fãs de Boxe (Foto: Reprodução)



Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos no MMA, Anderson Silva está atualmente com 47 anos de idade e vem construindo uma trajetória de respeito no Boxe. Após sair do UFC e se aposentar do MMA com um cartel de 34 vitórias e 11 derrotas, o Spider já fez três duelos na nobre arte e venceu todos, superando nomes como Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de Boxe), Tito Ortiz (ex-campeão meio-pesado do UFC) e, mais recentemente, o brasileiro Bruno Caveira.



22 anos mais novo em relação ao brasileiro, Jake Paul é um sucesso na internet, mas também vem sendo destaque no Boxe. Invicto na modalidade, com cinco vitórias em cinco lutas, o americano derrotou Ali Eson Gib (nocaute), o ex-jogador de Basquete da NBA Nate Robinson (nocaute), o ex-campeão do ONE Championship e ex-lutador do UFC Ben Askren (nocaute), e duas vezes contra o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley (nocaute e por pontos). Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos no MMA, Anderson Silva está atualmente com 47 anos de idade e vem construindo uma trajetória de respeito no Boxe. Após sair do UFC e se aposentar do MMA com um cartel de 34 vitórias e 11 derrotas, o Spider já fez três duelos na nobre arte e venceu todos, superando nomes como Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de Boxe), Tito Ortiz (ex-campeão meio-pesado do UFC) e, mais recentemente, o brasileiro Bruno Caveira.22 anos mais novo em relação ao brasileiro, Jake Paul é um sucesso na internet, mas também vem sendo destaque no Boxe. Invicto na modalidade, com cinco vitórias em cinco lutas, o americano derrotou Ali Eson Gib (nocaute), o ex-jogador de Basquete da NBA Nate Robinson (nocaute), o ex-campeão do ONE Championship e ex-lutador do UFC Ben Askren (nocaute), e duas vezes contra o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley (nocaute e por pontos).