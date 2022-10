Kleber Koike conquistou o cinturão peso-pena do Rizin FF no último domingo (23) - (Foto: Divulgação/Rizin FF)

Publicado 25/10/2022 14:30 | Atualizado 25/10/2022 14:45

Assim como em suas lutas anteriores, Kleber Koike repetiu o já tradicional gesto de “narrar” a finalização dentro do ringue do Rizin FF. O feito, claro, viralizou novamente e, desta vez, por um motivo extra: o brasileiro encaixou um triângulo em Juntaro Ushiku e conquistou o cinturão peso-pena da franquia japonesa, na manhã de domingo (23).



Na disputa do segundo round, Koike gritou ao encaixar o triângulo: “Vou pegar! Vou pegar! Eu vim para ser campeão! Não vim para brincar!”. Na sequência, o lutador japonês deu os três tapas de desistência e o brasileiro confirmou o título na edição 39 do Rizin FF, disputado em Fukuoka (JAP).



Aluno de Roberto Satoshi, campeão dos leves do Rizin, Kleber Koike já foi campeão de outro importante evento internacional, o KSW. O paulista, de 33 anos, tem um cartel de 31 vitórias, cinco derrotas e um “No Contest” (luta sem resultado).