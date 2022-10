Jake Paul e Anderson Silva vão se enfrentar no próximo sábado (29) Estados Unidos - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/10/2022 20:45 | Atualizado 25/10/2022 21:02

Fazendo sucesso no Boxe profissional, o youtuber Jake Paul terá um enorme desafio pela frente no próximo sábado (29), no Arizona (EUA). O americano vai encarar Anderson Silva, ex-campeão do UFC e que também vem se destacando na nobre arte. Acostumado a provocar os seus adversários, o astro das redes sociais não tem provocado o brasileiro e sempre destaca que “Spider” é um dos seus grandes ídolos no esporte.

Apesar do tom mais amistoso, Jake Paul promete nocautear Anderson: “É interessante ter respeito pelo meu oponente quando todos os outros estavam falando besteira. Ele era meu ídolo enquanto crescia e é uma boa mudança de ritmo. Não tenho nada além de amor por ele, mas vou nocauteá-lo respeitosamente”, disse o youtuber no media day para o evento.

Em seguida, Jake disse que está muito “motivado” para o combate e que só será uma “lenda” do esporte, se vencer uma outra “lenda”, referindo-se ao brasileiro.

“É sempre bom ter um grande desafio porque te leva a ser perfeito. Não há espaço para falta de motivação ou tempo de inatividade ou reclamação ou qualquer coisa assim. Sei que essa é uma grande oportunidade para me catapultar para os livros de história. Para ser uma lenda, você precisa vencer uma lenda, e é isso que tenho a oportunidade de fazer”, concluiu.

Aos 25 anos, Paul tem seis lutas Boxe e venceu todas. Ele já nocauteou nomes como Tyron Woodley, ex-campeão do UFC, e Ben Askren. Já Anderson, que ostenta uma história vitoriosa no MMA, desde que deixou o UFC vem se testando no Boxe e coleciona triunfos sobre Julio Cezar Chavez Jr., Tito Ortiz e Bruno Caveira.